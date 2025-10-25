Хабиб Нурмагомедов встретился с основателем «Телеграма» Павлом Дуровым на турнире UFC 321

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с известным российским предпринимателем, а также основателем «Телеграма» Павлом Дуровым на турнире UFC 321, который в данный момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.