Судейские карточки боя Волков — Алмейда

Пресс-служба UFC опубликовала судейские карточки боя между вторым номером рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянином Александром Волковым и пятым номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

Двое судей поставили 29-28 в пользу Драго, увидев его доминацию в первом и третьем раунде. Последний же вынес аналогичный счёт в пользу Жаилтона.

Волкову 37 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2009 году, а в UFC — в 2016 году. В своём профессиональном рекорде Драго имеет 39 побед и 11 поражений.

Алмейде 34 года. В качестве профессионального бойца ММА бразильский боец начал карьеру в сентябре 2012 года, а в североамериканской организации он дебютировал в феврале 2022 года. У спортсмена в рекорде 22 победы и четыре поражения.