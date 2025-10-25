Александр Волков вышел на второе место по количеству побед в истории UFC

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков вышел на второе место по количеству выигранных поединков в истории североамериканской организации после того, как ему присудили победу раздельным решением судей в бою с пятым номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

Драго делит вторую позицию в данном показателе с членом Зала славы UFC и бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Лидером является Ислам Махачев, на счету которого 16 побед в лиге.

Волкову 37 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2009 году, а в UFC — в 2016 году. В своём профессиональном рекорде Драго имеет 39 побед и 11 поражений.