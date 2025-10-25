Умар Нурмагомедов победил Марио Баутисту единогласным решением судей на UFC 321 в ОАЭ

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов победил восьмого номера рейтинга UFC в категории до 61 кг американца Марио Баутисту единогласным решением судей в поединке, который состоялся 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

Умару 29 лет. В своём рекорде Молодой орёл имеет 19 побед и одно поражение. На профессиональном уровне российский боец выступает с декабря 2016 года. Спортсмен является двоюродным братом члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

Марио, в свою очередь, в своём профессиональном рекорде имеет 16 побед и три поражения. На профессиональном уровне Баутиста выступает с мая 2017 года.