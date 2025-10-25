Скидки
«Понял, что ещё новичок в ММА. Хочу быть похожим на Хабиба». Умар — о победе над Баутистой

«Понял, что ещё новичок в ММА. Хочу быть похожим на Хабиба». Умар — о победе над Баутистой
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов прокомментировал победу единогласным решением судей в бою с восьмым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Марио Баутистой, который состоялся 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста

«Я его недооценил. Он очень жёсткий. У него отличное джиу-джитсу. Сегодня ещё раз понял, что новичок в этой игре. Пытаюсь быть похожим на Хабиба. Но пока мне далеко до него, хотя стараюсь. Победа есть победа. Мы должны быть благодарны за всё людям, которые делают нам добро. Вы можете быть уверены, к следующему поединку, к титульному бою я буду готов в 1000 раз лучше. Я буду чемпионом», — сказал Нурмагомедов в интервью после боя.

