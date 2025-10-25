Скидки
Судейские записки боя между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой

Пресс-служба UFC опубликовала судейские карточки боя между бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в легчайшем весе россиянином Умаром Нурмагомедовым и восьмым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Марио Баутистой.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста

Все трое судей поставили 30-27 в пользу российского бойца по итогам трёх раундов.

Фото: Пресс-служба UFC

Умару 29 лет. В своём рекорде Молодой орёл имеет 19 побед и одно поражение. На профессиональном уровне российский боец выступает с декабря 2016 года. Спортсмен является двоюродным братом члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

В свою очередь, Марио имеет 16 побед и три поражения в своём профессиональном рекорде. На профессиональном уровне Баутиста выступает с мая 2017 года.

