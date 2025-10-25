Александр Волков: Алмейда сам не дрался и мне не давал

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков высказался о поединке с пятым номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). Схватка завершилась в пользу Драго раздельным решением судей.

«Алмейда сам не дрался и мне не давал. А я дрался, однако он мне не давал. Половину тейкдауна я защитился, от остального не защитился. На половине тейкдауна прокачался. Действовали по ситуации. Он сильнейший тяжеловес в Бразилии, я – в России. Хотел его нокаутировать на потеху публике. Он меня – задушить. В этот раз я правила прочитал. В прошлый раз – не прочитал. Теперь знал, что очки дают за активность снизу.

Надо приехать домой. Посмотреть, какие там дела. Детей в аквапарк сводить. Буду в качалочку ходить, борьбой позанимаюсь. Это образ жизни. Живу боями. Буду совмещать», — сказал Волков в интервью «Матч ТВ».