Маккензи Дерн завоевала титул UFC в женском минимальном весе, победив Вирну Жандиробу

Пятый номер рейтинга UFC в женском минимальном весе американка бразильского происхождения Маккензи Дерн победила единогласным решением судей представительницу Бразилии Вирну Жандиробу, завоевав вакантный титул чемпионки UFC в категории до 52 кг на турнире UFC 321, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Отметим, для девушек это был реванш. Их первый бой состоялся на турнире UFC 256, который прошёл 12 декабря 2020 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда поединок продлился все три раунда и завершился победой единогласным решением судей Маккензи Дерн.

Ранее поясом владела китаянка Вэйли Чжан, однако она его освободила, чтобы подняться в легчайший вес для поединка с представительницей Кыргызстана Валентиной Шевченко.