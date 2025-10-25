Скидки
Маккензи Дерн завоевала титул UFC в женском минимальном весе, победив Вирну Жандиробу

Маккензи Дерн завоевала титул UFC в женском минимальном весе, победив Вирну Жандиробу
Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в женском минимальном весе американка бразильского происхождения Маккензи Дерн победила единогласным решением судей представительницу Бразилии Вирну Жандиробу, завоевав вакантный титул чемпионки UFC в категории до 52 кг на турнире UFC 321, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Вирна Жандироба — Маккензи Дерн (W)
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Вирна Жандироба
Окончено
UD
Маккензи Дерн

Отметим, для девушек это был реванш. Их первый бой состоялся на турнире UFC 256, который прошёл 12 декабря 2020 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда поединок продлился все три раунда и завершился победой единогласным решением судей Маккензи Дерн.

Ранее поясом владела китаянка Вэйли Чжан, однако она его освободила, чтобы подняться в легчайший вес для поединка с представительницей Кыргызстана Валентиной Шевченко.

