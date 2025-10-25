Скидки
Умар Нурмагомедов одержал 19-ю победу в карьере

Умар Нурмагомедов одержал 19-ю победу в карьере
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов одержал 19-ю победу на профессиональном уровне после того, как выиграл бой с восьмым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Марио Баутистой единогласным решением судей. Их встреча состоялась сегодня, 25 октября, на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста

Умару 29 лет. На профессиональном уровне российский боец выступает с декабря 2016 года. Спортсмен является двоюродным братом члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

В свою очередь, Марио имеет 16 побед и три поражения в своём профессиональном рекорде. На профессиональном уровне Баутиста выступает с мая 2017 года.

