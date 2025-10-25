Александр Волков провёл 50-й бой в ММА

Для второго номера рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянина Александра Волкова бой с пятым номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ), стал 50-м на профессиональном уровне. Схватка завершилась в пользу Драго раздельным решением судей.

Волкову 37 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2009 году, а в UFC — в 2016-м. В своём профессиональном рекорде Драго теперь имеет 39 побед и 11 поражений.

Алмейде 34 года. В качестве профессионального бойца ММА бразильский боец начал карьеру в сентябре 2012 года, а в североамериканской организации он дебютировал в феврале 2022-го. У спортсмена в рекорде 22 победы и четыре поражения.