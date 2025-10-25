«Удачи». Хабиб Нурмагомедов дал совет Тому Аспиналлу перед боем за титул с Сирилем Ганом

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл беседу с 32-летним действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом, дав ему совет перед поединком с 35-летним представителем Франции Сирилем Ганом.

«Иногда ты используешь бокс отдельно, борьбу отдельно, грэпплинг отдельно. Лучше применять всё вместе, потому что у него таких способностей нет. Ган ударник, много двигается, у него хороший футворк, он расстреливает оппонентов с дистанции. Но если ты станешь использовать свой бокс, тейкдауны, давление, будет намного лучше. Пусть Сириль думает об этом, пусть ждёт твои переводы. Поскольку иногда, чтобы выйти на тейкдаун, нужно показать, что хочешь его провести. Он думает об этом и ждёт. Показывай перевод, тогда Ган потеряет фокус на стойке. Работай по двум этажам. Удачи», — сказал Нурмагомедов, после чего обнял Аспиналла.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.

Сириль Ган, в свою очередь, последний бой провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310. Тогда французский боец победил раздельным решением судей россиянина Александра Волкова.