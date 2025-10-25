Титульный бой между Аспиналлом и Ганом признан несостоявшимся из-за тычка в глаз Тому

Поединок между 32-летним действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и 35-летним представителем Франции Сирилем Ганом признан несостоявшимся в виду того, что последний нанёс тычок в глаз в конце первого раунда в поединке, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). Таким образом, Том всё равно сохраняет за собой звание чемпиона UFC.

Тому 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Аспиналл дебютировал в декабре 2014, а в сильнейшую организацию в мире он перешёл в 2020 году. Имеет на своём счету 15 побед и три поражения.

Сирилю 35 лет. На профессиональном уровне в ММА французский боец дебютировал в августе 2018 года. В североамериканскую лигу Ган перешёл в августе 2019 года. Имеет на своём счету 13 побед и два поражения.