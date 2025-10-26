Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев отреагировал на победу Умара Нурмагомедова в бою с Марио Баутистой
33-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на победу своего одноклубника, а также соотечественника Умара Нурмагомедова единогласным решением судей в бою с восьмым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Марио Баутистой. Их встреча состоялась 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста

«Отличный бой, отличное выступление», — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Умару 29 лет. На профессиональном уровне российский боец выступает с декабря 2016 года. Спортсмен является двоюродным братом члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

Марио, в свою очередь, в своём профессиональном рекорде имеет 16 побед и три поражения. На профессиональном уровне Баутиста выступает с мая 2017 года.

