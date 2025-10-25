Скидки
«Октябрь закончился на хорошей ноте». Усман Нурмагомедов — о победе Умара на UFC 321

«Октябрь закончился на хорошей ноте». Усман Нурмагомедов — о победе Умара на UFC 321
Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов высказался насчёт победы своего брата, а также экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе Умара Нурмагомедова единогласным решением судей в бою с восьмым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Марио Баутистой. Их встреча состоялась 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста

«Октябрь закончился на хорошей ноте. Впереди всё самое интересное, большое спасибо тем кто рядом и поддерживает нас», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Умару 29 лет. На профессиональном уровне российский боец выступает с декабря 2016 года. Спортсмен является двоюродным братом члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

