«Мне жаль, что так получилось». Ган принёс извинения фанатам ММА и Аспиналлу после боя

35-летний бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе Сириль Ган раскаялся после боя с 32-летним действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе Томом Аспиналлом, который признали несостоявшимся ввиду того, что француз нанёс англичанину тычок в глаз в конце первого раунда. Их поединок был главным событием турнира UFC 321.

«Во-первых, хочу извиниться перед фанатами, перед всеми вами. Хочу попросить прощения у Тома и у себя. Я вложил много энергии в этот бой. Мне жаль, что так получилось, но это спорт. Я работал так, как планировали. Мы хорошо подготовились, но, к сожалению, случился этот момент», — сказал Ган в интервью после боя.