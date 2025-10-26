Скидки
«Мне жаль, что так получилось». Ган принёс извинения фанатам ММА и Аспиналлу после боя

35-летний бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе Сириль Ган раскаялся после боя с 32-летним действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе Томом Аспиналлом, который признали несостоявшимся ввиду того, что француз нанёс англичанину тычок в глаз в конце первого раунда. Их поединок был главным событием турнира UFC 321.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

«Во-первых, хочу извиниться перед фанатами, перед всеми вами. Хочу попросить прощения у Тома и у себя. Я вложил много энергии в этот бой. Мне жаль, что так получилось, но это спорт. Я работал так, как планировали. Мы хорошо подготовились, но, к сожалению, случился этот момент», — сказал Ган в интервью после боя.

