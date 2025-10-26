«Сам в ****». Александр Волков — о тейкдаунах Жаилтона Алмейды

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков ёмко высказался насчёт тейкдаунов, которые проводил в бою с ним пятый номер рейтинга UFC в категории до 120 кг бразилец Жаилтон Алмейда. Их поединок состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Драго раздельным решением судей.

— Был ли ещё кто-то за время твоей карьеры, кто мог также просто, как и Алмейда, сваливать тебя?

— Да, Блэйдс, Аспиналл и другие. Ну я тренируюсь, стараюсь. Не знаю, почему так происходит. Видимо, не очень талантливый.

— А есть понимание, за счёт чего так происходило в бою с Жаилтоном? Когда ты со стороны зрителя за этим наблюдаешь, не было видно, что это была какая-то супертехника от Алмейды.

— Я сам в **** (смеётся), — сказал Волков на пресс-конференции после турнира.