Главная Бокс/ММА Новости

«Сам в ****». Александр Волков — о тейкдаунах Жаилтона Алмейды

Аудио-версия:
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков ёмко высказался насчёт тейкдаунов, которые проводил в бою с ним пятый номер рейтинга UFC в категории до 120 кг бразилец Жаилтон Алмейда. Их поединок состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Драго раздельным решением судей.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александр Волков
Окончено
SD
Жаилтон Алмейда

— Был ли ещё кто-то за время твоей карьеры, кто мог также просто, как и Алмейда, сваливать тебя?
— Да, Блэйдс, Аспиналл и другие. Ну я тренируюсь, стараюсь. Не знаю, почему так происходит. Видимо, не очень талантливый.

— А есть понимание, за счёт чего так происходило в бою с Жаилтоном? Когда ты со стороны зрителя за этим наблюдаешь, не было видно, что это была какая-то супертехника от Алмейды.
— Я сам в **** (смеётся), — сказал Волков на пресс-конференции после турнира.

