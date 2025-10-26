Скидки
Фото: страшный тычок пальцами Сириля Гана в глаза Тому Аспиналлу в бою за титул UFC

Во время трансляции турнира UFC 321 был показан замедленный повтор момента поединка Тома Аспиналла с Сирилем Ганом, в котором француз нанёс страшный тычок пальцами в глаза англичанину. Поединок вскоре после этого был остановлен и в результате признан несостоявшимся из-за данного инцидента.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

Тому 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Аспиналл дебютировал в декабре 2014, а в сильнейшую организацию в мире он перешёл в 2020 году. Спортсмен имеет на своём счету 15 побед и три поражения.

Сирилю 35 лет. На профессиональном уровне в ММА французский боец дебютировал в августе 2018 года. В североамериканскую лигу Ган перешёл в августе 2019 года. Боец имеет на своём счету 13 побед и два поражения.

Комментарии
