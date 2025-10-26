«Просто бред». Аспиналл — о признании боя с Ганом несостоявшимся

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл высказался насчёт признания его боя с 35-летним представителем Франции Сирилем Ганом несостоявшимся ввиду того, что тот нанёс ему тычок в глаз в конце первого раунда на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

«Ребята, почему вы освистываете меня? Что я должен сделать в такой ситуации? Это просто бред. Я не могу открыть глаз. Он ткнул мне сразу в оба глаза», — сказал Аспиналл после боя.

Таким образом, Том всё равно сохраняет за собой звание чемпиона UFC в тяжёлом весе. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Аспиналл дебютировал в декабре 2014, а в сильнейшую организацию в мире он перешёл в 2020 году. Том имеет на своём счету 15 побед и три поражения.