Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Просто бред». Аспиналл — о признании боя с Ганом несостоявшимся

«Просто бред». Аспиналл — о признании боя с Ганом несостоявшимся
Комментарии

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл высказался насчёт признания его боя с 35-летним представителем Франции Сирилем Ганом несостоявшимся ввиду того, что тот нанёс ему тычок в глаз в конце первого раунда на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

«Ребята, почему вы освистываете меня? Что я должен сделать в такой ситуации? Это просто бред. Я не могу открыть глаз. Он ткнул мне сразу в оба глаза», — сказал Аспиналл после боя.

Таким образом, Том всё равно сохраняет за собой звание чемпиона UFC в тяжёлом весе. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Аспиналл дебютировал в декабре 2014, а в сильнейшую организацию в мире он перешёл в 2020 году. Том имеет на своём счету 15 побед и три поражения.

Материалы по теме
Конфуз в главном бою в Абу-Даби. Бой Аспиналла и Гана признали несостоявшимся
Конфуз в главном бою в Абу-Даби. Бой Аспиналла и Гана признали несостоявшимся
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android