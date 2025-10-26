Тома Аспиналла госпитализировали в больницу после боя с Ганом — журналист

32-летнего действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе англичанина Тома Аспиналла госпитализировали в больницу после того, как ему нанёс тычок в глаза 35-летний бывший временный чемпион UFC в категории до 120 кг француз Сириль Ган в первом раунде боя, который возглавил турнир UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом информирует журналист издания MMA Mania Алекс Бегунин на своей странице в социальной сети Х.

Тому 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Аспиналл дебютировал в декабре 2014, а в сильнейшую организацию в мире он перешёл в 2020 году. Спортсмен имеет на своём счету 15 побед и три поражения.

Сирилю 35 лет. На профессиональном уровне в ММА французский боец дебютировал в августе 2018 года. В североамериканскую лигу Ган перешёл в августе 2019 года. Спортсмен имеет на своём счету 13 побед и два поражения.