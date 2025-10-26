Дана Уайт прокомментировал победу Александра Волкова в бою с Жаилтоном Алмейдой

Президент UFC Дана Уайт заявил, что остался доволен решением судей в поединке между вторым номером рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянином Александром Волковым и пятым номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

«Нельзя выиграть бой, просто лёжа сверху. Это так не работает. Я был очень доволен тем, как судьи оценили этот бой», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 321.

Волкову 37 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2009 году, а в UFC — в 2016 году. В своём профессиональном рекорде Драго имеет 39 побед и 11 поражений.

Алмейде 34 года. В качестве профессионального бойца ММА бразильский боец начал карьеру в сентябре 2012 года, а в североамериканской организации он дебютировал в феврале 2022 года. У спортсмена в рекорде 22 победы и четыре поражения.