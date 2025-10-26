Скидки
Глава UFC Уайт отреагировал на срыв боя между Аспиналлом и Ганом из-за тычка в глаз

Глава UFC Уайт отреагировал на срыв боя между Аспиналлом и Ганом из-за тычка в глаз
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу несостоявшегося титульного боя между 32-летним действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и 35-летним представителем Франции Сирилем Ганом. Бой был признан несостоявшимся ввиду того, что француз нанёс англичанин тычок в глаз в конце первого раунда на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

«Я чувствую то же, что и все. Отличное выступление, но плохая развязка. После поединка с Джоном Джонсом многие списали Гана со счетов, но сегодня он выглядел чертовски хорошо. Казалось, нас ждёт несколько плотных раундов и действительно крутой бой. Возможный реванш? Да. Сплошная боль, но да», — приводит слова Уайта BBC.

Таким образом, Том сохранил за собой звание чемпиона UFC.

Конфуз в главном бою в Абу-Даби. Бой Аспиналла и Гана признали несостоявшимся
Конфуз в главном бою в Абу-Даби. Бой Аспиналла и Гана признали несостоявшимся
