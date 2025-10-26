Все результаты турнира UFC 321 в Абу-Даби с главным боем Том Аспиналл — Сириль Ган

25 октября в столице ОАЭ Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 321. Главным событием вечера должен был стать титульный поединок в тяжёлом весе между англичанином Том Аспиналлом и французом Сирилем Ганом. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полными результатами соревнований.

UFC 321. Полные результаты турнира:

Бой между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом был остановлен в первом раунде (4:35) из-за тычка Гана в глаз и признан не состоявшимся. Чемпионом UFC остался Аспиналл.

Маккензи Дерн победила Вирну Жандиробу единогласным решением (48-47, 48-47, 49-46) и стала новой чемпионкой UFC в минимальном весе.

Умар Нурмагомедов победил Марио Баутисту единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Александр Волков победил Жаилтона Алмейду раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29).

Азамат Мурзаканов победил Александара Ракича техническим нокаутом (Раунд 1, 3:11).

Куиллан Салкиллд победил Насрата Хакпараста нокаутом (Раунд 1, 2:30).

Икрам Алискеров победил Чун Ён Пака единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Людовит Клейн победил Матеуша Ребецки решением большинства судейских голосов (28-27, 29-28, 28-28).

Вальтер Уокер победил Луи Сазерленда болевым приёмом на ногу (heel-hook) — (Раунд 1, 1:24).

Натаниэль Вуд победил Хосе Мигеля Дельгадо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Хамди Абдельвахаб победил Криса Барнетта единогласным решением (29-26, 29-27, 29-27).

Митч Рапосо победил Азата Максума единогласным решением (30-26, 29-27, 29-27).

Мидзуки Иноуэ победила Жаклин Аморим единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

