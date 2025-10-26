Александр Волков: я работаю с психотерапевтом. У меня нет реваншистских настроений

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков рассказал о своём психологическом настрое после победы над пятом номером рейтинга бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). Бой завершился победой россиянина раздельным решением судей.

«Я работаю с психотерапевтом. У меня нет реваншистских настроений. У меня только рабочие настроения в зале», — сказал Волков на пресс-конференции после турнира.

Волков вышел на второе место по количеству побед в истории UFC.

Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2009 году, а в UFC — в 2016 году. В своём профессиональном рекорде Драго имеет 39 побед и 11 поражений.