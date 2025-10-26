Хабиб отреагировал на победу Умара Нурмагомедова над Марио Баутистой на UFC 321

Непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на результат боя своего троюродного брата Умара Нурмагомедова на турнире по смешанным единоборствам UFC 321, который завершился 25 октября в столице ОАЭ Абу-Даби. Умар победил американца Марио Баутисту единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

«Младший — мы только разгоняемся, нам ещё есть над чем работать, просто продолжим пахать! Тяжёлая работа окупилась, но всё только начинается!» — написал Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях.

Поединок с Марио Баутистой стал для Умара Нурмагомедова первым после поражения в бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили в январе 2025 года. Теперь в его профессиональном рекорде 19 побед при одном поражении.

