Фибио Уордли победил Джозефа Паркера и может стать следующим соперником Александра Усика

В Лондоне на арене О2 завершился бой между 33-летним новозеландецем Джозеф Паркером и 30-летним британцем Фабио Уордли.

Бой завершился победой Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде. Британец стал обладателем временных поясов WBC и WBA и является претендентом по обеим линиям.

Фабио может стать следующим соперником абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

Уордли записал на свой счёт к настоящему моменту 20 побед, из которых 19 были одержаны досрочно, а один поединок был признан ничьей.

Напомним, Паркер выступает на профессиональном уровне с июля 2012 года. В своём рекорде новозеландский боксёр имеет 36 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, и четыре поражения.