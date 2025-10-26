Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джозеф Паркер проиграл Фабио Уордли в 11-м раунде, 26 октября 2025

Фибио Уордли победил Джозефа Паркера и может стать следующим соперником Александра Усика
Комментарии

В Лондоне на арене О2 завершился бой между 33-летним новозеландецем Джозеф Паркером и 30-летним британцем Фабио Уордли.

Бой завершился победой Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде. Британец стал обладателем временных поясов WBC и WBA и является претендентом по обеим линиям.

Фабио может стать следующим соперником абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

Уордли записал на свой счёт к настоящему моменту 20 побед, из которых 19 были одержаны досрочно, а один поединок был признан ничьей.

Напомним, Паркер выступает на профессиональном уровне с июля 2012 года. В своём рекорде новозеландский боксёр имеет 36 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, и четыре поражения.

Материалы по теме
Усик тормозит тяжёлый дивизион. Вместо боёв — танцы и футбол
Усик тормозит тяжёлый дивизион. Вместо боёв — танцы и футбол
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android