Умар Нурмагомедов одержал седьмую победу в UFC

29-летний российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов оформил свою седьмую победу в восьми поединках под эгидой промоушена UFC. 25 октября в рамках вечера единоборств UFC 321 в столице ОАЭ Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Марио Баутисту единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Всего в профессиональной карьере Умара Нурмагомедова теперь 19 побед при одном поражении в 20 поединках, из них семь побед и одно поражение — в UFC. Спортсмен дебютировал в UFC в январе 2021 года и в январе 2025 года добрался до титульного поединка в легчайшем весе, в котором потерпел своё единственное поражение в карьере от действующего чемпиона Мераба Двалишвили из Грузии.

