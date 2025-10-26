Скидки
Умар Нурмагомедов одержал седьмую победу в UFC

Комментарии

29-летний российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов оформил свою седьмую победу в восьми поединках под эгидой промоушена UFC. 25 октября в рамках вечера единоборств UFC 321 в столице ОАЭ Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Марио Баутисту единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста

Всего в профессиональной карьере Умара Нурмагомедова теперь 19 побед при одном поражении в 20 поединках, из них семь побед и одно поражение — в UFC. Спортсмен дебютировал в UFC в январе 2021 года и в январе 2025 года добрался до титульного поединка в легчайшем весе, в котором потерпел своё единственное поражение в карьере от действующего чемпиона Мераба Двалишвили из Грузии.

Видео: Умар Нурмагомедов показал новую спортивную базу в Дагестане

Умар Нурмагомедов победил Марио Баутисту единогласным решением судей на UFC 321 в ОАЭ
