«Мне в лоб головой попали». Умар Нурмагомедов – о бое с Марио Баутистой на UFC 321

29-летний российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался о своей победе над американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Россиянин победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

«Мне в лоб головой попали. Это мелочи. Даже если бы у меня были сечки, главное, что мне подняли руки. Мы же не шли бить баклуши. Я никуда не спешу. Знаю, что стану чемпионом. Пояс поедет домой», — сказал Умар на пресс-конференции.

Всего в профессиональной карьере Умара Нурмагомедова теперь 19 побед при одном поражении в 20 поединках, из них семь побед и одно поражение — в UFC.