Глава UFC Дана Уайт неопределённо ответил о возможном приходе Усмана Нурмагомедова

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу возможного перехода чемпиона PFL Усмана Нурмагомедова в промоушен.

— Мы видели, как вы здоровались с Усманом Нурмагомедовым, и знаем, что у вас хорошие отношения с его командой. Можно ли ожидать его появления в UFC в ближайшее время?

— У нас с ними отличные отношения, но я не знаю ответа на твой вопрос — нужно будет поговорить с матчмейкерами, — заявил после номерного турнира UFC 321 Уайт.

Напомним, недавно Усман Нурмагомедов одолел в реванше ирландца Пола Хьюза в бою за титул в лёгком весе PFL. На данный момент его рекорд — 20-0.

Усман Нурмагомедов встретился с Томом Аспиналлом в ОАЭ

