Умар Нурмагомедов прокомментировал своё падение во время боя с Марио Баутистой

29-летний российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов прокомментировал своё падение во время боя с американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

«У меня есть такая ошибка, я всегда наклоняюсь. Я много раз так делал, и даже в зале тренеры, Хабиб, всегда говорят: «Не делай, тебе нужно это исправить». Сегодня я заплатил за это. Но мы не идеальны», — сказал Умар на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил Баутисту единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Всего в профессиональной карьере Умара теперь 19 побед при одном поражении в 20 поединках, из них семь побед и одно поражение — в UFC.