Умар Нурмагомедов прокомментировал своё падение во время боя с Марио Баутистой
Поделиться
29-летний российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов прокомментировал своё падение во время боя с американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321 в Абу-Даби.
UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста
«У меня есть такая ошибка, я всегда наклоняюсь. Я много раз так делал, и даже в зале тренеры, Хабиб, всегда говорят: «Не делай, тебе нужно это исправить». Сегодня я заплатил за это. Но мы не идеальны», — сказал Умар на пресс-конференции.
Нурмагомедов победил Баутисту единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Всего в профессиональной карьере Умара теперь 19 побед при одном поражении в 20 поединках, из них семь побед и одно поражение — в UFC.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 октября 2025
-
07:37
-
06:28
-
04:56
-
04:17
-
02:46
-
02:07
-
01:59
-
01:52
-
01:20
-
00:51
-
00:44
-
00:37
-
00:29
-
00:22
-
00:14
-
00:01
- 25 октября 2025
-
23:59
-
23:45
-
23:35
-
23:29
-
23:19
-
23:08
-
23:00
-
22:51
-
22:46
-
22:41
-
22:35
-
22:29
-
22:22
-
22:13
-
22:03
-
21:54
-
21:46
-
21:40
-
21:36