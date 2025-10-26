Скидки
Умар Нурмагомедов прокомментировал своё падение во время боя с Марио Баутистой

Умар Нурмагомедов прокомментировал своё падение во время боя с Марио Баутистой
Комментарии

29-летний российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов прокомментировал своё падение во время боя с американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста

«У меня есть такая ошибка, я всегда наклоняюсь. Я много раз так делал, и даже в зале тренеры, Хабиб, всегда говорят: «Не делай, тебе нужно это исправить». Сегодня я заплатил за это. Но мы не идеальны», — сказал Умар на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил Баутисту единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Всего в профессиональной карьере Умара теперь 19 побед при одном поражении в 20 поединках, из них семь побед и одно поражение — в UFC.

Умар Нурмагомедов одержал седьмую победу в UFC
