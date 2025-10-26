Скидки
Умар Нурмагомедов ответил, когда и с кем хочет подраться в следующем бою UFC

29-летний российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов на пресс-конференции рассказал о планах на будущее после успешного выступления на UFC 321.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста

Нурмагомедов заявил, что свой следующий поединок он хочет провести до Рамадана (до 17 февраля. — Прим. «Чемпионата») и будет благодарен организации, если ему будет предоставлена такая возможность.

На вопрос о следующем сопернике россиянин ответил, что его интересует Дейвисон Фигейреду, Айманн Захаби или «кто-нибудь ещё».

Напомним, Нурмагомедов во вчерашнем бою победил американца Марио Баутисту единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Комментарии
