Умар Нурмагомедов ответил, когда и с кем хочет подраться в следующем бою UFC

29-летний российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов на пресс-конференции рассказал о планах на будущее после успешного выступления на UFC 321.

Нурмагомедов заявил, что свой следующий поединок он хочет провести до Рамадана (до 17 февраля. — Прим. «Чемпионата») и будет благодарен организации, если ему будет предоставлена такая возможность.

На вопрос о следующем сопернике россиянин ответил, что его интересует Дейвисон Фигейреду, Айманн Захаби или «кто-нибудь ещё».

Напомним, Нурмагомедов во вчерашнем бою победил американца Марио Баутисту единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Умар Нурмагомедов показал новую спортивную базу в Дагестане