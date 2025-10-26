Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс официально вызвал Алекса Перейру на бой в Белом доме

Джон Джонс официально вызвал Алекса Перейру на бой в Белом доме
Комментарии

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категориях американец Джон Джонс официально вызвал на бой в Белом доме действующего чемпиона промоушена в полутяжёлой весовой категории Алекса Перейру (Бразилия).

«Алекс, я бы с радостью продемонстрировал в Белом доме высочайший уровень мастерства. Я ценю твоё уважение. Давай потанцуем», — написал в своих социальных сетях Джонс.

В своём последнем поединке Перейра техническим нокаутом победил Магомеда Анкалаева и вернул себе пояс. Джон Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 годы. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один бой был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Роган: поединок Джона Джонса и Алекса Перейры стал бы величайшим в истории человечества
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android