Джон Джонс официально вызвал Алекса Перейру на бой в Белом доме

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категориях американец Джон Джонс официально вызвал на бой в Белом доме действующего чемпиона промоушена в полутяжёлой весовой категории Алекса Перейру (Бразилия).

«Алекс, я бы с радостью продемонстрировал в Белом доме высочайший уровень мастерства. Я ценю твоё уважение. Давай потанцуем», — написал в своих социальных сетях Джонс.

В своём последнем поединке Перейра техническим нокаутом победил Магомеда Анкалаева и вернул себе пояс. Джон Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 годы. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один бой был признан несостоявшимся.