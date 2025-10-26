Стало известно, кто получил бонусы на UFC 321

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию о том, кто получил бонусы на турнире UFC 321, который состоялся с 25 на 25 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

Бонусы турнира UFC 321

Лучшим был признан поединок между двумя европейцами — хорватом Людовитом Клейном и поляком Матеушом Ребецки, который завершился победой Клейна решением большинства арбитров. Они получили за свой бой $ 50 тыс.

$ 50 тыс. за лучшие выступления получили следующие бойцы — бразилец Вальтер Уокер и австралиец Куиллан Салкиллд. Вальтер, который любит Россию, победил англичанина Луи Сазерланда скручиванием пятки, а Салкиллд нокаутировал марокканца Насрата Хакпараста.