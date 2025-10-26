Александр Волков одержал свою 39-ю победу в ММА

37-летний российский боец Александр Волков после своего выигрыша в поединке с тяжеловесом из Бразилии Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321 в Абу-Даби одержал свою 39-ю победу в смешанных единоборствах.

Поединок с Алмейдой продлился всю дистанцию и завершился победой россиянина раздельным судейским решением.

Свою первую победу Волков добыл в дебютном в профессионалах поединке на турнире M-1 Challenge — 2009 Selections 2 против Николая Плешакова, одолев его техническим нокаутом. Чуть больше, чем через месяц, в рамках той же серии M-1 Challenge одолел Адама Алиханова, а в июне того же года потерпел первое поражение.