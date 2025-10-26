Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Волков одержал свою 39-ю победу в ММА

Александр Волков одержал свою 39-ю победу в ММА
Комментарии

37-летний российский боец Александр Волков после своего выигрыша в поединке с тяжеловесом из Бразилии Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321 в Абу-Даби одержал свою 39-ю победу в смешанных единоборствах.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александр Волков
Окончено
SD
Жаилтон Алмейда

Поединок с Алмейдой продлился всю дистанцию и завершился победой россиянина раздельным судейским решением.

Свою первую победу Волков добыл в дебютном в профессионалах поединке на турнире M-1 Challenge — 2009 Selections 2 против Николая Плешакова, одолев его техническим нокаутом. Чуть больше, чем через месяц, в рамках той же серии M-1 Challenge одолел Адама Алиханова, а в июне того же года потерпел первое поражение.

Материалы по теме
«Нельзя выиграть бой, просто лёжа сверху». Победа Волкова — прецедент для всех остальных
«Нельзя выиграть бой, просто лёжа сверху». Победа Волкова — прецедент для всех остальных
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android