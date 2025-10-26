Азамат Мурзаканов одержал 16-ю победу в карьере

10-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Азамат Мурзаканов, являющийся непобеждённым бойцом, одержал 16-ю победу на профессиональном уровне после выигранного поединка на турнире UFC 321 с австрийцем Александаром Ракичем.

Свою первую победу на профессиональном уровне Азамат одержал на турнире ProFC — Union Nation Cup 5 в 2010 году, отправив в нокаут Анзора Хакимова. Спустя пять лет на турнире ROC 51 — Ring of Combat 51 он техническим нокаутом одолел Алека Хубена.

Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.