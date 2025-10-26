Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Азамат Мурзаканов одержал 16-ю победу в карьере

Азамат Мурзаканов одержал 16-ю победу в карьере
Комментарии

10-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Азамат Мурзаканов, являющийся непобеждённым бойцом, одержал 16-ю победу на профессиональном уровне после выигранного поединка на турнире UFC 321 с австрийцем Александаром Ракичем.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александар Ракич — Азамат Мурзаканов (W)
25 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Александар Ракич
Окончено
TKO
Азамат Мурзаканов

Свою первую победу на профессиональном уровне Азамат одержал на турнире ProFC — Union Nation Cup 5 в 2010 году, отправив в нокаут Анзора Хакимова. Спустя пять лет на турнире ROC 51 — Ring of Combat 51 он техническим нокаутом одолел Алека Хубена.

Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
Правый похоронный. Мурзаканов снёс громадного Ракича одним ударом!
Правый похоронный. Мурзаканов снёс громадного Ракича одним ударом!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android