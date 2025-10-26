Скидки
«У него не получалось доминировать». Уайт — об Умаре Нурмагомедове на турнире UFC 321

«У него не получалось доминировать». Уайт — об Умаре Нурмагомедове на турнире UFC 321
Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт высказался о победе бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова над американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста

«Думаю, ввязываясь в это, мы все ожидали, что он преуспеет. Он был серьёзно мотивирован. Он очень талантливый парень. И он хорошо справился, провёл великолепную работу. Но у него не получалось доминировать, знаете, как их команда доминирует над другими бойцами», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 321.

Умару Нурмагомедову 29 лет. В своём рекорде Молодой орёл имеет 19 побед и одно поражение. На профессиональном уровне российский боец выступает с декабря 2016 года. Умар является двоюродным братом прославленного бойца и члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

