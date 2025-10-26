Обозреватель Бронстетер объяснил, почему судьи верно присудили победу Волкову на UFC 321

Известный спортивный эксперт и обозреватель Аарон Бронстетер объяснил, что 37-летний российский тяжеловес Александр Волков заслужил победу над бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321 в Абу-Даби, ОАЭ, после того, как некоторые поклонники и эксперты посчитали, что Александр проиграл в третьем раунде.

«Алмейда практически не нанёс урона в третьем раунде. Волков был снизу, а когда бой перешёл в клинч, он нанёс действительно эффективный удар. Так что судьи поступили правильно, отдав третий раунд Волкову», — написал Бронстетер в социальной сети Х.

Ранее президент промоушена Дана Уайт на пресс-конференции сказал: «Нельзя выиграть бой, просто лёжа сверху. Это так не работает. Я был очень доволен тем, как судьи оценили этот бой».