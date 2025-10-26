Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Обозреватель Бронстетер объяснил, почему судьи верно присудили победу Волкову на UFC 321

Обозреватель Бронстетер объяснил, почему судьи верно присудили победу Волкову на UFC 321
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный эксперт и обозреватель Аарон Бронстетер объяснил, что 37-летний российский тяжеловес Александр Волков заслужил победу над бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321 в Абу-Даби, ОАЭ, после того, как некоторые поклонники и эксперты посчитали, что Александр проиграл в третьем раунде.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александр Волков
Окончено
SD
Жаилтон Алмейда

«Алмейда практически не нанёс урона в третьем раунде. Волков был снизу, а когда бой перешёл в клинч, он нанёс действительно эффективный удар. Так что судьи поступили правильно, отдав третий раунд Волкову», — написал Бронстетер в социальной сети Х.

Ранее президент промоушена Дана Уайт на пресс-конференции сказал: «Нельзя выиграть бой, просто лёжа сверху. Это так не работает. Я был очень доволен тем, как судьи оценили этот бой».

Материалы по теме
«Нельзя выиграть бой, просто лёжа сверху». Победа Волкова — прецедент для всех остальных
«Нельзя выиграть бой, просто лёжа сверху». Победа Волкова — прецедент для всех остальных
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android