Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мухаммад — о критиках Умара Нурмагомедова: ненавидят без всякой причины

Мухаммад — о критиках Умара Нурмагомедова: ненавидят без всякой причины
Комментарии

Бывший чемпион UFC американец Белал Мухаммад высказался о критиках российского бойца Умара Нурмагомедова после его победы на турнире UFC 321 в Абу-Даби единогласным судейским решением над американцем Марио Баутистой.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста

«Великолепный бой от Умара… Баутиста очень хорош, он никогда не терял самообладания. Люди хотят ненавидеть его без всякой причины, он очень скромный, Баутиста — зверь, у него была длинная победная серия. Всё было очень хорошо [в бою], но Умар не финишировал, поэтому они говорят, что он отстой… это безумие», — написал Мухаммад в социальной сети Х.

В своём рекорде Молодой орёл имеет 19 побед и одно поражение.

Материалы по теме
Дайте Умару реванш с Двалишвили! Всех остальных в дивизионе он переедет
Дайте Умару реванш с Двалишвили! Всех остальных в дивизионе он переедет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android