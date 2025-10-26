Мухаммад — о критиках Умара Нурмагомедова: ненавидят без всякой причины

Бывший чемпион UFC американец Белал Мухаммад высказался о критиках российского бойца Умара Нурмагомедова после его победы на турнире UFC 321 в Абу-Даби единогласным судейским решением над американцем Марио Баутистой.

«Великолепный бой от Умара… Баутиста очень хорош, он никогда не терял самообладания. Люди хотят ненавидеть его без всякой причины, он очень скромный, Баутиста — зверь, у него была длинная победная серия. Всё было очень хорошо [в бою], но Умар не финишировал, поэтому они говорят, что он отстой… это безумие», — написал Мухаммад в социальной сети Х.

В своём рекорде Молодой орёл имеет 19 побед и одно поражение.