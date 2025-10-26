Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Очень интересная возня в дивизионе». Тюлюлин – о победе Умара Нурмагомедова

«Очень интересная возня в дивизионе». Тюлюлин – о победе Умара Нурмагомедова
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, бывший участник UFC Денис Тюлюлин прокомментировал победу своего соотечественника Умара Нурмагомедова единогласным решением над американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321 в Абу-Даби, ОАЭ.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста

«Было понятно, что Умар победит. Никто не сомневался. Он – претендент №1 после Петра. Это очень интересный треугольник. Думаю, что любой бой в этой тройке – очень интересный. Особенно, Пётр против Умара. Очень интересная возня в дивизионе», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее экс-чемпион промоушена Белал Мухаммад высказался о критиках Нурмагомедова.

Материалы по теме
Мухаммад — о критиках Умара Нурмагомедова: ненавидят без всякой причины
Материалы по теме
Дайте Умару реванш с Двалишвили! Всех остальных в дивизионе он переедет
Дайте Умару реванш с Двалишвили! Всех остальных в дивизионе он переедет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android