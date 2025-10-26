«Очень интересная возня в дивизионе». Тюлюлин – о победе Умара Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств, бывший участник UFC Денис Тюлюлин прокомментировал победу своего соотечественника Умара Нурмагомедова единогласным решением над американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Было понятно, что Умар победит. Никто не сомневался. Он – претендент №1 после Петра. Это очень интересный треугольник. Думаю, что любой бой в этой тройке – очень интересный. Особенно, Пётр против Умара. Очень интересная возня в дивизионе», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее экс-чемпион промоушена Белал Мухаммад высказался о критиках Нурмагомедова.