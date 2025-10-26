Усман Нурмагомедов выложил фото из октагона после победы Умара на UFC 321

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов выложил в социальных сетях фотографию из октагона после победы Умара Нурмагомедова на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Соперником Нурмагомедова в Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) стал американец Марио Баутиста. Умар победил единогласным судейским решением. Ему 29 лет. На профессиональном уровне российский боец выступает с декабря 2016 года. Спортсмен является двоюродным братом члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

В своём предыдущем поединке Нурмагомедов проиграл действующему чемпиону промоушена Мерабу Двалишвии на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.