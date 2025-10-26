Скидки
Тюлюлин: справедливая победа Волкова. Саня заберёт титул

Российский боец смешанных единоборств, бывший участник UFC Денис Тюлюлин отреагировал на победу 37-летнего соотечественника, выступающего в тяжёлом весе, Александра Волкова над бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321 в Абу-Даби, ОАЭ.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александр Волков
Окончено
SD
Жаилтон Алмейда

«Волкова поздравляю, очень сильно рад за него. Был уверен, что он выиграет. Был непростой бой. Но самое главное – победа. Вижу, что это была справедливая победа. А в дальнейшем Саня заберёт титул», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Для российского атлета эта победа стала 39-й в карьере в смешанных единоборствах.

