Тюлюлин: справедливая победа Волкова. Саня заберёт титул

Российский боец смешанных единоборств, бывший участник UFC Денис Тюлюлин отреагировал на победу 37-летнего соотечественника, выступающего в тяжёлом весе, Александра Волкова над бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Волкова поздравляю, очень сильно рад за него. Был уверен, что он выиграет. Был непростой бой. Но самое главное – победа. Вижу, что это была справедливая победа. А в дальнейшем Саня заберёт титул», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Для российского атлета эта победа стала 39-й в карьере в смешанных единоборствах.