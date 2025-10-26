Тюлюлин оценил решение Аспиналла не продолжать бой с Ганом

Российский боец смешанных единоборств, бывший участник UFC Денис Тюлюлин прокомментировал главный бой вечера турнира UFC 321, в котором британец Том Аспиналл защищал чемпионство против француза Сириля Гана. Поединок признан несостоявшимся из-за тычка в глаза Тома со стороны Сириля.

«Чемпионский бой. Многое стоит на кону… Может, Аспиналл и мог продолжить бой. А может, и не мог. Принял такое решение. Значит, не мог. Но будем надеяться, что следующим будет Александр Волков. А там как решит организация. Бой Аспиналл – Ган мне был не очень интересен», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.