«Том мог биться со сломанной рукой». О'Мэлли — о несостоявшемся бое Аспиналла и Гана

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о несостоявшемся бое за чемпионство в тяжёлом весе между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом на турнире UFC 321 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Трудно биться в октагоне с кем-то с таким уровнем мастерства и сражаться с ним двумя глазами — а теперь тебе тычут в глаз, оставляя с одним. Подвергать сомнению стойкость Тома — безумие. Он хотел драться больше, чем мы хотели увидеть его в действии. Возможно, Том мог бы сломать руку, и он бы продолжил драться», — сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.

Это был первый поединок Аспиналла с 28 июля 2024 года, где он победил Кёртиса Блэйдса.