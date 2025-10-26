Скидки
«Том мог биться со сломанной рукой». О'Мэлли — о несостоявшемся бое Аспиналла и Гана

«Том мог биться со сломанной рукой». О'Мэлли — о несостоявшемся бое Аспиналла и Гана
Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о несостоявшемся бое за чемпионство в тяжёлом весе между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом на турнире UFC 321 в Абу-Даби, ОАЭ.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

«Трудно биться в октагоне с кем-то с таким уровнем мастерства и сражаться с ним двумя глазами — а теперь тебе тычут в глаз, оставляя с одним. Подвергать сомнению стойкость Тома — безумие. Он хотел драться больше, чем мы хотели увидеть его в действии. Возможно, Том мог бы сломать руку, и он бы продолжил драться», — сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.

Это был первый поединок Аспиналла с 28 июля 2024 года, где он победил Кёртиса Блэйдса.

