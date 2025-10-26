12 из 19 независимых ММА-журналистов отдали победу Александру Волкову в бою с Алмейдой

На авторитетном американском сайте MMA Decisions 12 из 19 независимых журналистов, которые пишут в сфере единоборств, отдали второму номеру рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянину Александру Волкову победу в бою с пятым номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоялся вчера, 25 октября, на турнире UFC 321 в Абу-Даби и завершился победой Драго раздельным решением судей.

Фото: Скриншот сайта MMA Decisions

Все 12 корреспондентов ведущих ММА-изданий выставили 29-28 по итогам трёх раундов в пользу россиянина. Остальные семь журналистов увидели победу Алмейды, поставив аналогичный счёт.

Для Драго этот бой стал 50-м в профессиональной карьере в ММА, которую он начал в 2009 году.