Фото: Дана Уайт встретился с Хасбиком на турнире UFC 321

Фото: Дана Уайт встретился с Хасбиком на турнире UFC 321
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт встретился на турнире UFC 321 с амбассадором организации и популярным российским блогером Хасбуллой Магомедовым, также известным как Хасбик.

Фото: Из личного архива Уайта

Хасбик стал популярен в мире благодаря конфликту с таджикистанским певцом Абдурозиком. В сентябре 2022 года российский блогер подписал контракт с UFC, в рамках которого он должен освещать мероприятия под эгидой промоушена.

В главном бою турнира UFC 321 состоялось противостояние за титул чемпиона UFC в категории до 120 кг между англичанином Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом. Бой был признан несостоявшимся ввиду неспособности Тома продолжать схватку, поскольку Сириль нанёс ему тычок в глаз.

