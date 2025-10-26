Махачев отреагировал на победу Мурзаканова нокаутом в первом раунде на UFC 321

33-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на победу 10-го номера рейтинга UFC в полутяжёлом весе соотечественника Азамата Мурзаканова, являющегося непобеждённым бойцом, нокаутом в первом раунде в бою с седьмым номером дивизиона австрийцем Александаром Ракичем, который состоялся в рамках турнира UFC 321, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ).

«Реальное дело. Поздравляю, брат», — написал Махачев на своей странице в социальной сети Х.

Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.