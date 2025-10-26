Хабиб обратился к Икраму Алискерову после того, как тот победил Чун Ён Пака

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к соотечественнику Икраму Алискерову, который выступает в среднем весе, после того, как тот победил единогласным решением судей южнокорейского бойца Чун Ён Пака. Их поединок состоялся 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 321.

«Мои поздравления, брат. Я знаю, что ты можешь ещё лучше», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Напомним, Алискерову 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в апреле 2012 года, в сильнейшую организацию в мире Икрам пришёл в 2023 году.