Хабиб обратился к Икраму Алискерову после того, как тот победил Чун Ён Пака

Хабиб обратился к Икраму Алискерову после того, как тот победил Чун Ён Пака
37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к соотечественнику Икраму Алискерову, который выступает в среднем весе, после того, как тот победил единогласным решением судей южнокорейского бойца Чун Ён Пака. Их поединок состоялся 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 321.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Икрам Алискеров (W) — Чун Ён Пак
25 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Икрам Алискеров
Окончено
UD
Чун Ён Пак

«Мои поздравления, брат. Я знаю, что ты можешь ещё лучше», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Напомним, Алискерову 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в апреле 2012 года, в сильнейшую организацию в мире Икрам пришёл в 2023 году.

