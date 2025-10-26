Волков: в UFC не хотели бы, чтобы Алмейда дрался за пояс. Ему стоит сменить стиль

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков выразил недовольство выступлением пятого номера рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильца Жаилтона Алмейды в бою, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби и завершился победой Драго раздельным решением судей.

«Не думаю, что в UFC хотели бы, чтобы такой боец, как Жаилтон, дрался за пояс. Ему стоит сменить стиль. Было забавно то, как он избегал работы в стойке», — приводит слова Волкова аккаунт Full Send MMA в социальной сети Х.

Для российского бойца этот поединок стал 50-м в профессиональной карьере в ММА, которую он начал в 2009 году.