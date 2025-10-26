«Это ММА, а не джиу-джитсу». Сехудо поддержал решение судей в бою Волков — Алмейда

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо выразил согласие с исходом боя между вторым номером рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянином Александром Волковым и пятым номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Драго победил раздельным решением судей по итогам трёх раундов поединка, который прошёл на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Алмейда никогда не получит титульный бой из-за отсутствия активности в партере. Он ничем не рисковал и нанёс мало урона в бою. Это ММА, а не бразильское джиу-джитсу», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети Х.