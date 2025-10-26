Скидки
Умар Нурмагомедов объяснил величие Хабиба и то, почему ему не удаётся быть таким же

Умар Нурмагомедов объяснил величие Хабиба и то, почему ему не удаётся быть таким же
Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов объяснил величие своего двоюродного брата, а также члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова, а также рассказал, почему ему не удаётся быть настолько доминирующим в боях.

«Хабиб мог ночью приехать домой из тяжёлой поездки, переодеться и идти бегать. Даже если у него не получалось провести хотя бы одну тренировку за день, то он бил по лапам ночью. Он отдавал всего себя делу. Мы так не делаем, если честно. Мы не такие. Например, он шёл бегать ночью в 10 случаях из 10. У меня получается заставить себя только в пяти случаях из 10. И я делаю это с мыслью: «Ну он же это делал. И я тоже должен это делать, если хочу чего-то добиться».

Хабиб был фанатиком в отношении тренировок. Я тоже умею проводить приёмы и контролировать оппонентов. Но во время боя Хабиб гораздо сильнее меня психологически. У меня есть ощущение: пока что мне чего-то не хватает. Так что я продолжаю развиваться», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после UFC 321.

