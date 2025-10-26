Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Аспиналл — Ган стал вторым в истории UFC титульником, который признали несостоявшимся

Бой Аспиналл — Ган стал вторым в истории UFC титульником, который признали несостоявшимся
Комментарии

Поединок между 32-летним действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и 35-летним представителем Франции Сирилем Ганом стал вторым титульным боем в истории лиги, который признали несостоявшимся. Их схватка возглавила турнир UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) и была остановлена ввиду того, что Ган нанёс тычок в глаз в конце первого раунда Аспиналлу.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

Интересно, что первым титульным поединком, который также признали несостоявшимся, был реванш между Джоном Джонсом и Даниэлем Кормье, который состоялся 29 июля 2017 года. Изначальный результат боя (победа Джонса техническим нокаутом) был изменён на «несостоявшийся» позднее, когда стало известно о провале Джоном допинг-теста.

Материалы по теме
Реванш Гана и Аспиналла логичен. Но разобьёт сердца фанатов из России
Реванш Гана и Аспиналла логичен. Но разобьёт сердца фанатов из России
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android