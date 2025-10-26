Бой Аспиналл — Ган стал вторым в истории UFC титульником, который признали несостоявшимся

Поединок между 32-летним действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и 35-летним представителем Франции Сирилем Ганом стал вторым титульным боем в истории лиги, который признали несостоявшимся. Их схватка возглавила турнир UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) и была остановлена ввиду того, что Ган нанёс тычок в глаз в конце первого раунда Аспиналлу.

Интересно, что первым титульным поединком, который также признали несостоявшимся, был реванш между Джоном Джонсом и Даниэлем Кормье, который состоялся 29 июля 2017 года. Изначальный результат боя (победа Джонса техническим нокаутом) был изменён на «несостоявшийся» позднее, когда стало известно о провале Джоном допинг-теста.